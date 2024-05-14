14 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге работник вагона-ресторана украл более 2 млн рублей у пассажира

В Екатеринбурге задержали работника вагона-ресторана, подозреваемого в краже более 2 млн рублей у пассажира поезда. Он уже во всем сознался и вернул деньги.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении на транспорте МВД России по УрФО, все случилось в поезде "Екатеринбург – Приобье". Потерпевшим оказался житель ХМАО. Выяснилось, что по дороге в столицу Урала он отдыхал в вагоне-ресторане. На мужчину, активно расплачивающегося картой и угощавшего соседей спиртным, обратил внимание один из работников вагона.

Выбрав подходящий момент, он незаметно завладел банковской картой гостя ресторана. Ночью, когда поезд сделал остановку на станции Нижний Тагил, снял в одном из банкоматов вокзала 1 млн 800 тысяч рублей. Аналогичную операцию он повторил на другой станции – в Челябинске, где снял еще 300 тысяч. Карту после этого похититель выкинул.

О том, что деньги похищены, югорчанин узнал только следующим утром, когда прибыл в Екатеринбург. По пути у него сел телефон, зарядить который удалось только на вокзале уральской столицы. Получив от банка SMS-уведомления о снятии денег, он понял, что его картой воспользовался посторонний. Мужчина обратился в линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Установив личность злоумышленника, транспортные полицейские уже через сутки задержали его в том же поезде, который ехал в обратном направлении. Работник во всем признался. Похищенные деньги он потратить не успел и добровольно передал их силовикам.

Возбуждено уголовное дело о краже. Пока сотрудник вагона-ресторана находится под подпиской о невыезде.

Теги: деньги, вагон, поезд, ресторан, полиция


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