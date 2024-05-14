В Ярославле по иску прокуратуры арестован судостроительный завод

Арбитражный суд Ярославской области по иску прокуратуры региона к АО "Лидер гарант" арестовал ПАО "Ярославский судостроительный завод", строящий катера для Минобороны.

Следующее заседание состоится в 16.00 27 мая. РБК уточняет, что несколько лет назад собственники предприятия пытались продать его Объединенной судостроительной корпорации.

Ярославский судостроительный завод – предприятие, производящее корабли любой сложности – от малых катеров до крупных морских и речных судов водоизмещением до 3,4 тыс. т. По гособоронзаказу завод строит для Военно-морского флота разъездные рейдовые катера (для перевозки личного состава и негабаритного оборудования) проекта 02220 "Ярославец-М", морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 "Светляк". В 2022 г. предприятие при выручке 4,8 млрд руб. получило 227,9 млн руб. прибыли. В 2023 г. при той же выручке прибыль составила 55,3 млн руб.