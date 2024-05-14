В Сумской области Украины началась эвакуация из приграничных поселков

В Сумской области Украины объявлена "заблаговременная эвакуация" из приграничных населенных пунктов Белополье (население 15 тыс. человек) и Ворожба (6 тыс. человек). "Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

В перечисленных поселках началось оповещение населения об эвакуации. Сообщается, что эвакуированных разместят "в местах компактного проживания на территории области".

В Сумской области кроме этого продолжается эвакуация приграничных населенных пунктов в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией. Она ведется с июля 2023 года. Под действие этой эвакуации попадают 115 населенных пунктов, передает "Коммерсант".