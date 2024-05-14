По колено в воде: нефтяники "Сургутнефтегаза" возмущены состоянием площадок на кустах ГДУ "Нижнесортымскнефть"

Нефтяники "Сургутнефтегаза" возмущены состоянием площадок на кустах ГДУ "Нижнесортымскнефть", передает корреспондент Накануне.RU.

В Telegram-канале "Сургутнефтегаз. Подслушано" они опубликовали видео площадки, полностью залитой водой. Судя по кадрам, вода работникам уже по колено. При этом под темной мутной лужей - лед. Нефтяники с трудом перемещаются, рискуя упасть.

По их словам, они подали заявку на откачку воды, но на нее не реагируют.

"Такой беспредел творится на кустах НГДУ "Нижнесортымскнефть" заявку для откачки воды и подготовки кустовой площади в ремонт не исполняются", - говорится в сообщении.