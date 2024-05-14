"Мы готовились к Чемпионату". Депутат-гонщик Карякин рассказал, почему гонял под окнами жителей Арамиля

Появилась вторая версия событий, произошедших на гоночной трассе в Арамиле в минувшее воскресенье. Депутат законодательного собрания Свердловской области и по совместительству гонщик Сергей Карякин рассказал о встрече с местным жителем, который обвинил его в якобы незаконном проникновении на давно закрытую трассу и превышении своих депутатских полномочий в угоду собственным желаниям.

Напомним, что по словам того самого местного жителя, гоночную трассу возле рынка Арамильский привоз закрыли еще два года назад, якобы из-за непригодности территории для проведения гонок. Администрация перекрыла проезд блоком, а возле трассы оперативно начали вырастать частные дома и даже открылся детский лагерь. Однако в это воскресенье идиллия была нарушена шумом моторов и облаком пыли, идущим во дворы местных жителей.

"В воскресенье (12.05.2024) наша команда действительно проводила запланированную тренировочную сессию на автокроссовой трассе в Арамиле в рамках подготовки к Чемпионату России. Территория не была ограждена. В ходе тренировки к нам подъехал мужчина на тонированной машине, представился местным жителем. Тыкал камерой в лицо, как только выключал камеру начинал грубить и тыкать. Начал высказывать недовольство в грубой форме, утверждая, что мы нарушаем его права и права местных жителей", - рассказал Сергей Карякин в разговоре с Накануне.RU.

Депутат отметил, что сам настаивал на вызове полиции, чтобы та рассудила обе стороны и они смогли прийти к определенной точке зрения, однако в ответ недовольный уралец сразу переставал реагировать и шел в отказную. Предоставить хоть какие-то доказательства того, что трасса действительно была закрыта и здесь нельзя ездить, автор видео также не смог.

"Я попросил представить хоть одно доказательство его точки зрения. Я попытался добиться хоть какого-то основания, по которому он считает, что на этой трассе ездить нельзя, хотя я ему объяснял, что я, как любой гражданин Российской Федерации, если это не частная собственность, имею право находиться, как на квадроциклах ездят по лесу, так и мы тренировались на этой трассе, она перекрытая специальными резиновыми брустверами, то есть подготовленная для серьезных мероприятий, которые там не раз проводились, потому как бы никаких дальнейших действий, кроме оскорбления этого человека, не последовало. Мы продолжили тренировку", - пояснил депутат-гонщик.



Сергей Карякин также добавил, что готов к конструктивному диалогу с недовольными жильцами частных домов в Арамиле для разрешения любых спорных вопросов.