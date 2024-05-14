В России инвалиды смогут претендовать на субсидируемые авиабилеты

Министерство транспорта России поддержало распространение субсидируемых авиаперелетов на инвалидов II и III групп.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") в своем обращении в министерство указала, что программа субсидирования авиабилетов распространяется на различные льготные категории, включая инвалидов I группы. Однако в нем отсутствуют лица, имеющие инвалидность II группы.

В частности, к ним могут быть отнесены лица, страдающие церебральным параличом, умственной отсталостью, тяжелой формой артрита или системного склероза, люди с нарушениями координации, затрудняющими ходьбу или стояние, лица с остротой зрения от 5 до 10%. Министерство ответило политику, что поддерживает предложение включить в программу субсидируемых перелетов инвалидов II и III групп, пишет ТАСС.

В начале 2024 г. сенаторы пожаловались тогдашнему министру транспорта России (ныне – вице-премьеру Правительства) Виталию Савельеву на сокращение субсидируемых перевозок. Член Совета Федерации от Тывы Дина Аюн отметила, что "объем субсидий на рейс Кызыл – Москва в 2023 г. был в три раза меньше, чем в 2022-м".

"На этот год субсидия еще меньше", - отметила сенатор.

Она добавила, что по льготной цене студенты и пенсионеры могли летать только один квартал, в остальное время билеты стоили минимум 35 тыс. руб. Савельев согласился, что тема актуальная, но при этом указал на рост пассажиропотока в 2023 г. По его мнению, увеличение числа летающих граждан говорит о том, что "пассажир готов платить" и без всяких субсидий. И авиакомпании, по его мнению, тоже справляются с экономической ситуацией, в расширении субсидий нуждаются только некоторые региональные перевозчики. В 2023 г. объем пассажирских авиаперевозок составил более 105 млн пассажиров – это на 10% больше, чем в 2022 г.