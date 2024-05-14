В Волгоградской области с рельсов сошли вагоны грузового поезда, возможно, из-за диверсии

В Волгоградской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". ЧП произошло на станции Котлубань. Сейчас движение восстановлено по одному пути, задерживаются два поезда.

В пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что инцидент произошел около часа ночи. Никто не пострадал.

В марте ФСБ возбудила уголовное дело по статье о диверсии после того, как в Самарской области взрывом был поврежден железнодорожный мост через реку Чапаевку. Тогда Куйбышевская железная дорога тоже сообщала о сбое в связи с "незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", напоминает РБК.