На Урале "БелАЗ" опрокинулся в карьер: водитель погиб

На Среднем Урале произошло смертельное ДТП: автомобиль опрокинулся в карьер.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вчера днем в Качканаре. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "БелАЗ" при движении задним ходом на территории промышленного объекта съехал с дороги. После этого машина опрокинулась и упала в карьер.

B результате водитель скончался на месте еще до приезда "скорой помощи". Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший был уроженцем Башкортостана и имел водительский стаж тракториста-машиниста 3 года.

Окончательная причина инцидента будет установлена в ходе следствия.