"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada

Компания "АвтоВАЗ" повысила цены на ряд моделей Lada.

Больше всего подорожали автомобили Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а меньше - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей).

Автомобили Lada Granta (кроме версии Cross) не подорожали в базовых комплектациях. Также цены остались прежними на все семейство Lada Vesta. При этом базовая версия Lada Niva Legend увеличилась на 6%, до 881 тыс. руб., а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей, сообщает РИА "Новости".

Напомним, "АвтоВАЗ" в отсутствие конкурентов со стороны европейских и азиатских автомобилей (за исключением китайских, конечно) показал в апреле 2024 года лучший результат по продажам за последние 12 лет.