В Госдуме предложили давать молодым семьям беспроцентные займы на жилье

Молодым российским семьям могут начать выдавать беспроцентные займы на жилье.

Соответствующий проект закона 14 мая будет внесен в Госдуму фракцией "Справедливая Россия — За правду". Как следует из документа, в настоящее время в законодательстве предусмотрен ряд мер, направленных на помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий. Наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка. Однако в большинстве случаев молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Депутаты отмечают, что они не имеют значительных накоплений для приобретения жилья, однако имеют устойчивый, в потенциале растущий доход, а также не выйдут из трудоспособного возраста достаточно продолжительное время. По этой причине законопроектом предлагается установить дополнительные меры поддержки молодых семей.

Предлагается давать беспроцентные жилищные ссуды со сроком погашения до 25 лет. При этом молодой будет считаться семья, имеющая одного и более детей до 18 лет, в которой возраст родителей не превышает 35 лет, сообщают "Известия".

Ранее молодым многодетным семьям в России захотели предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья.