Власти готовят закон о регулировании маркетплейсов

В России регулировать маркетплейсы будет отдельный закон, который сформулирует кабмин.

Федеральная антимонопольная служба подготовила концепцию документа. Владельцев торговых площадок обяжут контролировать заявленную информацию о товарах. Кроме того, власти опишут взаимодействие маркетплейсов с покупателями, продавцами и владельцами пунктов самовывоза.

Ранее правительство и государственно-правовое управление президента РФ отклонили два депутатских проекта, которые предлагали регулирование онлайн-платформ.

Как заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, бизнес пока также не видел документ антимонопольной службы, поэтому не может оценить обсуждаемые властями нормы. По его словам, сегодня участники рынка и власти понимают, что вопрос регулирования маркетплейсов назрел — законодательное закрепление базовых практик площадок необходимо, сообщают "Известия".

Ранее были названы товары, подделки которых чаще всего продают на маркетплейсах.