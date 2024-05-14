Правительство поддержало законопроекты в области дорожного движения

Кабмин России поддержал проекты законов, которые вносят коррективы в жизнь российских автомобилистов.

Ожидается, что с 100 тыс. до 200 тыс. руб. вырастет минимальная сумма ущерба, которую возмещает страховая компания при оформлении аварии европротоколом без участия ГИБДД. Если участники ДТП не имеют разногласий и сфотографировали место аварии с помощью специального приложения, страховщик компенсирует ущерб на 400 тыс. руб. но если эти условия не выполнены, то лимит уменьшается вчетверо. Это и есть минимальная сумма, о которой идет речь.

Правительство поддержало поправки "концептуально", призвав доработать документ. Оформление аварий без ГИБДД несет повышенный риск мошенничества, что приводит к убыткам для страховых компаний и снижению заинтересованности бизнеса участвовать в ОСАГО.

Страховщики также опасаются роста мошенничества и просят открыть им доступ к дорожным камерам.

Неизвестно, готовы ли пойти на это власти, но любителей скрывать номера от камер с помощью специальных рамок ждет ужесточение санкций: их будут безальтернативно лишать прав, а устройства конфисковать, сообщает "Коммерсант".