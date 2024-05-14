14 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

К 2030 году россияне должны жить в среднем 78 лет

Главная национальная цель в России - увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет.

Как заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Мурашко, предполагается, что это произойдет к 2030 году. Данный показатель ранее появился в указе главы государства Владимира Путина. В настоящее время средняя продолжительность жизни россиян составляет 73,5 года. При этом, как указали эксперты, важно сократить разрыв между женщинами и мужчинами, которые живут на 10 лет меньше.

Для сравнения: за последние 20 лет средняя продолжительность жизни в стране выросла на 8,51 лет. В 2003 году показатель составлял около 64,9 лет, а в конце 2023 — 73,41 года. При этом в 2019 году средняя продолжительность жизни была близка к нынешней и составляла 73,34 года, однако эпидемия COVID-19 оказала значительное влияние на ситуацию: в 2021 году показатель упал до 70,06 лет.

В Минздраве заявили, что наблюдаемый в РФ рекордный рост продолжительности жизни населения напрямую обусловлен мероприятиями нацпроекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных проектов, сообщают "Известия".

Ранее Минздрав объяснил, почему в России мужчины живут на 10 лет меньше женщин.

Теги: россияне, продолжительность жизни


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Ранее 26.04.2024 11:08 Мск Минздрав объяснил, почему в России мужчины живут на 10 лет меньше женщин

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