Мантуров: К работе на предприятиях ОПК за полгода привлекли 500 тысяч человек

Кандидат на пост первого заместителя главы кабмина России Денис Мантуров считает, что отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в настоящее время является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники.

По его словам, только за последние шесть месяцев к работе на предприятиях ОПК привлекли 500 тыс. человек. Мантуров указал, что геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и военной техники.

Потребность в новых кадрах сегодня сохраняется во многих областях промышленности, сообщает "Коммерсант".

Ранее сенатор от Запорожской области и бывший вице-премьер российского правительства, курировавший ОПК Дмитрий Рогозин приветствовал назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова. По его словам, армия и ОПК скоро почувствуют перемены.