Задержан начальник ГУ кадров МО РФ Юрий Кузнецов

Задержан начальник Главного управления кадров Министерство обороны России Юрий Кузнецов.

Он занимает должность с 2023 года. До Кузнецов был начальником восьмого управления Генерального штаба, сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канада Mash, человека с ФИО, совпадающим с Кузнецовым, зарегистрировали днем ранее в базе 435 военного гарнизонного суда и доставили для избрания меры пресечения.

Ранее арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в 1,1 млрд руб. На время расследования он отстранен от должности.