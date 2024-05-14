Зеленский считает ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих"

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главкома ВСУ Александра Сырского и главы Минобороны Рустема Умерова назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении.

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"Харьковская область - продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы", - заявил глава государства на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение Вооруженных сил Украины в Харьковской области, особенно в Волчанске. Украинский Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.

11 мая, согласно оперативным данным, которые сообщил на брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подразделения группировки "Север" освободили за сутки сразу пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.