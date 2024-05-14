14 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банк России раскрыл аргументы сторонников повышения ключевой ставки

На заседании Центробанка России по ключевой ставке 26 апреля мнения участников дискуссии внутри регулятора разделились.

Так часть участников предлагала сохранить ставку на уровне 16%, что и было принято, а часть — повысить ее до 17%. Сторонники жесткого решения указывали на значимую вероятность замедления дезинфляционных процессов и нечувствительность государственного спроса к высокой ставке.

Большинство участников обсуждений решения по ставке согласились с тем, что новые проинфляционные сюрпризы требуют дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий.

Сторонники сохранения ставки неизменной указывали на то, что инфляционное давление ослабевает — снижаются как текущие темпы роста цен, так и показатели устойчивой инфляции.

В базовом сценарии ЦБ по итогам обсуждений — варианты от снижения ставки во втором полугодии до ее сохранения до конца года. В альтернативном сценарии ставку придется повысить при нарастании напряженности на рынке труда и ускорении потребительской, инвестиционной и кредитной активности, сообщает Forbes.

Напомним, в правительстве считают, что ключевая ставка сохранится высокой на протяжении ближайших трех лет. Снизится она с текущих 16% до 6-7% только к 2027 году.

Теги: ЦБ РФ, ключевая ставка, экономика


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Ранее 08.05.2024 11:44 Мск Ключевая ставка снизится до 6-7% только к 2027 году - правительство

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