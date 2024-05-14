Гладков: Семь человек пострадали при обстреле Белгорода

Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали семь человек. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, они госпитализированы. Их состояние "тяжелое". Еще четверо мужчин с осколочными ранениями находятся под наблюдением медиков.

В Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки. Также повреждены два автомобиля. В поселке Дубовое зафиксировано попадание в энергетический объект, повреждены восемь автомобилей. На территории частного домовладения пробита кровля хозяйственной постройки. В селах Таврово и Репное повреждено по одному частному жилому домовладению. В селе Репное повреждены два автомобиля, в поселке Майский — один автомобиль.

Позже Гладков сообщил об атаке беспилотников на поселок Совхозный и село Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе. После этого атаке дронов подверглось село Отрадное Белгородского района и село Грузское Борисовского района. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что под Белгородом эвакуируют поселок из-за неразорвавшейся авиабомбы.