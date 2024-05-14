Андрей Трубецкой: Более 17 млн рублей составит господдержка бизнеса в Сургутском районе в 2024 году

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграмм-канале сообщил, что в 2024 году муниципальные власти запланировали истратить на поддержку местного бизнеса 17 млн рублей.

"Из них 4,5 млн — из окружной и 12,5 млн — из местной казны", - отметил Андрей Трубецкой.

Глава муниципалитета сообщил, что до 16 мая можно подать заявку в управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления на возмещение затрат в социально значимых видах деятельности. В том числе сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, здравоохранении, строительстве, деревообработке, туризме и др.





Компенсация будет производиться по двум региональным проектам. Первый для начинающих предпринимателей — «Создание условий для легкого и комфортного старта». В его рамках можно компенсировать до 300 тысяч рублей, затраченных на госрегистрацию, аренду/субаренду, инвентарь, ЖКУ, франшизу и рекламу. В рамках второго — «Акселерация СМСП» — бизнесмены могут вернуть до 1,1 млн

рублей, потраченные на оборудование, ЖКУ, аренду и сертификацию продукции.

Андрей Трубецкой подчеркнул, что непременные условия для предпринимателей таковы: нужно состоять в реестре МСП, работать на территории района, платить налоги в местный бюджет и не иметь задолженностей.

Сегодня в муниципалитете работает 2 867 предпринимателей и 7 552 самозанятых.