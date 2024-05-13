Эстония может отправить войска на Украину ради "тыловой помощи"

В Эстонии допустили отправку войск на запад Украины. Правда, они будут заниматься тыловым обеспечением, а не боевыми задачами.

О прямом участии в боевых действиях речи не идет, пишет РБК.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.