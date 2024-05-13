Екатеринбургский митрополит обвинил Голливуд в низкой рождаемости в России

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений нашел виновника низкой рождаемости в России. Им оказался… Голливуд.

"Голливудский кинопром не даром работает. Те люди, которые сегодня находятся в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах, что не надо плодить нищету, что одного ребенка в максимуме достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений. Поэтому та модель, которая была навязана нам со стороны наших западных "партнеров", сейчас работает. Если она будет продолжать работать, то население нашей страны, городов и деревень будет снижаться", - сказал владыка Евгений в эфире свердловского областного телевидения.

По мнению митрополита, место исчезнувших русских могут занять мигранты из Индии, Африки и Китая. Некоторые информационные программы и фильмы необходимо запрещать, считает владыка Евгений.

"У нас есть продукты, которые не рекомендуются употреблять до определенного возраста. Алкоголь и табачные изделия запрещены до 21 года. И в плане информационном, духовном, конечно, должны быть определенные ограничения. Что такое суициды, буллинг, террористические акты в школах – результат очень неосторожного использования агрессивной информации, от которой не ограничили детей, воспитанием которых не занимались", - полагает архипастырь.

Государство недавно, вроде бы, озаботилось демографией и ставит цель на многодетность, у нас до сих пор появление детей часто означает для семьи переход той тонкой грани, за которой уже не просто бедность, а нищета. Не стоит забывать и про психологический фактор, постоянную политическую и общемировую тенденцию. Но рост "одиночек" в показателях — не результат одного-двух лет, это постепенно наращиваемый снежный ком и рос он все 20 лет в современной России.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подчеркивает, что демографией никто в стране всерьез не занимается. Вместо нее обсуждаются второстепенные вопросы. А Минтруд, который отвечает за демографию, только имитирует работу. При этом там считают, что один ребенок в семье - это достаточно. Что означает быстрое вымирание, которое и происходит при бравурных отчетах вице-премьера Татьяны Голиковой. Ранее Крупнов назвал ее "королевой смерти" за ужасающие результаты ее кураторства над демографией.