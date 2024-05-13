Состоялось первое заседание Совбеза с Шойгу в качестве его секретаря

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем впервые в качестве секретаря Совбеза присутствовал экс-министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, – это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Путин считает, что в новом политическом цикле России следует уделить этому ещё больше внимания, и на заседании следует поговорить о том, как Россия будет выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную. Первым слово взял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О назначении Шойгу секретарем Совбеза стало известно 12 мая, когда подписан соответствующий указ президента России.