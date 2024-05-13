Губернатор Астраханской области поздравил коллектив полигона Капустин Яр с 78-ой годовщиной со дня основания

Сегодня астраханский научно-исследовательский комплекс – полигон Капустин Яр отмечает 78-ю годовщину со дня основания.

Полигон по праву считается колыбелью отечественной космонавтики. Здесь были запущены на околоземную орбиту первый советский исследовательский спутник и баллистическая ракета, проходили испытания легендарных космических кораблей «Восток» и «Союз».

"За многие годы на полигоне испытано более 200 комплексов стратегического назначения, ПВО и противоракетной обороны, а также других систем отечественного вооружения", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сегодня Капустин Яр является крупнейшим в стране испытательным и исследовательским центром межвидового назначения. Специалисты активно участвуют в создании новейших образцов вооружения и военной техники, проводят совместную отработку оборонительных и наступательных систем вооружения для всех видов и родов войск.

"Всех, кто связал свою судьбу с полигоном «Капустин Яр», действующий личный состав и ветеранов, учёных, конструкторов, инженеров и гражданский персонал благодарю за высочайший профессионализм, верность Родине и выбранному делу", - написал Игорь Бабушкин.