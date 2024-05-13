Банк "Точка" выплатил деньги своим клиентам с незастрахованными счетами в QIWI-банке

Банк "Точка" завершил выплаты своим клиентам, средства которых застряли на счетах QIWI-банка после отзыва у него лицензии. Компания потратила на выкуп долгов клиентов 8 млрд руб. собственных средств. Всего выплаты получили около 3 тыс. клиентов (банк работает с юридическими лицами).

Речь шла о тех средствах на счетах, которые не покрывались страховкой Агентства страхования вкладов (АСВ), то есть это были кредиторы второй очереди.

21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI-банка, также были заблокированы QIWI-кошельки. Они не были застрахованы в АСВ, на них "застряло" порядка 4,4 млрд руб. При этом QIWI-банк анонсировал выплату всем кредиторам, заявив, что на его балансе хватает активов для покрытия всех выплат.