В МЧС рассказали, из-за чего загорелась высотка у автовокзала в Екатеринбурге

Пожар в высотке на Союзной, 2 в Екатеринбурге произошел из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что 7 мая из окон 21 этажа повалил черный дым, а за ним из окна и балкона вылезли двое мужчин. Один из них сорвался вниз, а после скончался на руках медиков.

Выживший мужчина сообщил, что познакомился с арендатором сгоревшей квартиры накануне днем через общего знакомого. Они выпивали, легли спать, а проснувшись, пострадавший уже увидел языки пламени, после чего и вылез в окно. После ему протянули с крыши шланг, по которому он спустился к квартире ниже и разбил окно, чтобы попасть внутрь. Позднее выяснилось, что в квартире сгорел еще один человек.