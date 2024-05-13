В Запорожье в здание военкомата брошены два коктейля Молотова

Неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание Шевченковского военкомата в подконтрольном Киеву Запорожье.

Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Брошенные бутылки не загорелись, пишет ТАСС.

После начала специальной военной операции такие случаи происходят в различных регионах России. Например, в декабре 2023 г. 44-летний житель Новоуральска Николай Юрьев приговорен к 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Такое решение вынес Центральный военный окружной суд Екатеринбурга.