Госдума утвердила 10 вице-премьеров российского правительства

Госдума открытым голосованием утвердила десять "гражданских" вице-премьеров российского правительства.

Первого вице-премьера Дениса Мантурова утвердили единогласно 431 голосом, "против" и воздержавшихся не было. Также единогласно утвердили Дмитрия Патрушева – он стал вице-премьером после должности министра сельского хозяйства (одобрили 433 голосами) и Дмитрия Чернышенко (спорт, образование, туризм, остался на своем посту, утвердили 432 голосами).

А вот ко всем остальным вице-премьерам вопросы были. Виталий Савельев (будет курировать транспорт) получил 378 голосов, 57 воздержались. Оставшийся отвечать за стройку Марат Хуснуллин набрал 374 голоса "за", воздержался по его персоне 61 депутат. "Дальневосточный" вице-премьер Юрий Трутнев остался на своем посту 376 голосами, воздержались по нему 58 парламентариев.

Алексей Оверчук (международное сотрудничество) остался на своей позиции 378 голосами, 57 воздержались. Александр Новак (энергетика и макроэкономика) утвержден таким же количеством голосов в поддержку (и столько же воздержались).

Против Татьяны Голиковой (социалка) и Дмитрия Григоренко было подано по одному голосу. По Голиковой воздержались 66 человек, "за" – 362 голоса. У Григоренко (цифровизация) 378 голосов в поддержку и 55 воздержавшихся.

Во вторник, 14 мая, Госдума займется утверждением федеральных министров.