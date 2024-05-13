В Екатеринбурге стартует строительство второй очереди ТРЦ "Мега"

Спустя почти два года строительство второй очереди ТРЦ "Мега" в Екатеринбурге возобновится. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт городской администрации.

Согласно опубликованному документу, разрешение будет действовать до 31 декабря текущего года. В торговом центре появится еще три секции почти в 420 тыс. кв.м., автостоянка и котельная.

Напомним, что о строительстве второй очереди стало известно в 2020 году, однако в июле 2022 года, когда уже началось возведение каркаса, строительные работы было решено приостановить. Годом позже Газпромбанк выкупил ТЦ "Мега" по всей России у шведской компании "Ingka Centres"