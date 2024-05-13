Админу канала "Кремлевский мамковед" заменили реальный срок на условный

Апелляционная коллегия Мосгорсуда изменила с реального на условный срок приговор Сергею Садовову – администратору Telegram-канала "Кремлевский мамковед".

"Апелляционная коллегия Московского городского суда определила назначенное Садовову наказание по преступлению, предусмотренному п.п. "а", "г" ч.2 ст.163 УК РФ, виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев считать условным с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

В феврале 2024 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил Сергея Садовова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Садовова обвиняли в вымогательстве у директора госкорпорации "Ростех" по особым поручениям Василия Бровко 800 тыс. руб. "под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких" (к слову, среди близких Бровко есть, например, его жена Тина Канделаки). Обвинение сочло, что Садовов действовал в сговоре со своим сыном и другими сообщниками.

В ходе расследования Садовов полностью признал вину, заключил сделку со следствием и "в полном объеме возместил Бровко В.Ю. причиненный ущерб".

Дело Станислава Садовова (сын админа канала) также находится на рассмотрении в суде.