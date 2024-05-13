Только за бюджетные средства расселить "аварийку" невозможно – правительство

Только лишь за бюджетные деньги расселить "аварийку" невозможно, считает ио вице-премьера российского правительства Марат Хуснуллин. Власти планируют привлечь к решению проблемы инвесторов комплексного развития территорий (КРТ).

По словам Хуснуллина, жилищный нацпроект предполагает вовлечь в строительство 1 млн гектаров к уже имеющимся 4 млн гектаров в черте российских населенных пунктов. Эти площади можно изыскивать внутри существующих городов или "прирезать" прилегающие к городам территории. Последнее проще, но дороже, поскольку потребуется строительство дорог, сетей, социалки. А КРТ – "возможность более эффективно использовать территорию".

При этом закон о КРТ может быть доработан. Так, из регионов поступают предложения распространить программу на ИЖС и на уже упомянутые прилегающие территории.

"Мы уже вводим 100 миллионов квадратных метров жилья в год [по программе КРТ], задача – дойти до 250 миллионов", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.