13 Мая 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: Олег Ковалюк

Более 200 спортсменов приняли участие в "Кубке Екатеринбурга RCC Extreme"

В минувшее воскресенье, 12 мая, в столице Урала состоялись открытые городские соревнования "Кубок Екатеринбурга RCC Extreme".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на аллее рядом с КРК "Уралец" встретились более 200 спортсменов со всей Свердловской области, а также из Челябинской области, Пермского края, Тюмени, Сургута, Барнаула, Моздока. Райдеры показали свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит". Такие соревнования проходят в начале и конце спортивного сезона, чтобы райдеры могли отследить свой спортивный рост.

Кубок Екатеринбурга RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Городские соревнования чем важны? Для ребят это возможность встряхнуться после зимней спячки, оценить свой потенциал, увидеть свои ошибки и за сезон эти ошибки исправить. Мы оцениваем выступления участников по нескольким критериям. В том числе, это чистота исполнения трюков, как человек чувствует себя на велосипеде", - рассказал ведущий и судья соревнований Александр Анецких.

Кубок Екатеринбурга RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Участие в соревнованиях, организованных РМК, принимали и новички, и профессионалы в возрасте от 6 до 70 лет. Поддержать спортсменов пришли болельщики, для которых организаторы предусмотрели целый спектр развлечений. Весь день на площадке работали профессиональный ди-джей, фотозона, балансборд-зона и фудкорт, а ведущие провели розыгрыш призов. Настоящим сюрпризом для гостей праздника стала зона кастомайзинга: профессиональные художники в режиме реального времени превращали одежду и аксессуары в брендовые вещи.

Кубок Екатеринбурга RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Несмотря на ветер, сегодня у нас рекордное количество спортсменов для городских соревнований – это очень радует. Было много комментариев, все ждали с нетерпением, когда уже откроется скейт-парк, когда уже можно будет кататься, и сегодня у нас как спортсмены, которые уже катали с нами в прошлом сезоне, так и очень много новых лиц, и команда поддержки пришла внушительная", - отметила организатор мероприятия Елена Конева.

Кубок Екатеринбурга RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Известно, что предстоящий сезон обещает быть активным: на площадке запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов. Кроме того, мастерством с начинающими спортсменами поделятся звезды экстрима из крупных городов страны. Кульминационным событием сезона станут всероссийские соревнования, участие в которых примут сильнейшие экстремалы страны. Проведение городского контеста стало возможным благодаря современному оснащению площадки, которая построена с учетом всех требований безопасности и доступна для свободного посещения в течение всего сезона.

Кубок Екатеринбурга RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

А скоро у любителей экстремального спорта появится новая просторная площадка. Русская медная компания строит в Екатеринбурге спортивный квартал "Архангел Михаил", где разместится самый большой на Урале крытый эстрим-парк с местами для занятий десятком видов спорта: скалодром, ниндзя парк, батутная зона, стрит и скейт зоны, стрит памп-трек, детский памп-трек, универсальный зал, паркур и детская зоны.

Кубок Екатеринбурга RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: RCC Extreme, кубок, Екатеринбург


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