"Чудес не бывает": Хуснуллин объяснил, почему дорожает строительство

Ио вице-премьера российского правительства Марат Хуснуллин усомнился в том, что стоимость строительства некоторых соцобъектов выросла в "сотни и тысячи раз" (на это пожаловался один из депутатов Госдумы, впрочем, его коллега обвинил его во вранье, заявив, что по конкретному упомянутому объекту стоимость выросла только на 10%). Но при этом отметил, что "чудес не бывает, всё растет по каким-то причинам".

Причины роста стоимости строительства Хуснуллин считает обоснованными.

"Сегодня об этом много разговоров. Себестоимость строительства – от 30 до 70% (а в среднем 50%) - это стройматериалы. Они по объективным причинам подорожали: из-за валютной составляющей, из-за логистики, из-за недостатка, из-за импортной составляющей. Вторая часть удорожания – около 25% - это зарплата. Строители сегодня – страшный дефицит, от 50 до 100% выросли зарплаты. Третья часть – около 8% - транспорт. Стоимость перевозок растет на 30-50%. Ну и финансовая составляющая: стоимость денег в каждом построенном метре – от 5 до 15%", - пояснил Хуснуллин, выступая в Госдуме.