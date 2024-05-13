Глава СКР поручил узнать, почему пенсионерку из Екатеринбурга избивают собственные дочь и зять

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей пенсионерки из Екатеринбурга, которую якобы избивают собственные дочь и зять.

Ранее в социальных сетях появилось видео с пенсионеркой 86 лет, проживающей вместе с дочерью и ее супругом на Минометчиков, 34. Пожилая женщина была вся в синяках, когда открыла дверь соседям. Те, удостоверившись, что дома пострадавшая находится одна, спросили, что произошло. Пенсионерка шепотом рассказала, что дочь переписала квартиру на себя, забрала сбережения, а теперь вместе с мужем выживает ее из дома. Женщине даже не дают пройти в ванну, чтобы помыться.

В дело сразу вмешалась полиция, которая сообщила о скорой проверке.

"Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №10 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", - рассказали в пресс службе УМВД по Екатеринбургу.

Александр Бастрыкин также поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.