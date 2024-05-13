В Нижневартовске экологи уличили мэрию в "фейковой ликвидации мусорного полигона"

В Нижневартовске экологи уличили мэрию в "фейковой ликвидации мусорного полигона".

Telegram-канал "Зеленый змий" сообщает, что проведенные подрядчиком "ЭкоСтрой" работы по рекультивации полигона за 550 млн руб. не снизили, а даже усилили экологическую опасность, исходящую от свалки.

Сообщается, что якобы аукцион был организован таким образом, что на него заявился всего один исполнитель, ради которого стартовая цена контракта 326 млн руб. выросла в 1,7 раза, несмотря на то, что имела место экспертиза первоначальной цены и достаточность запланированных средств. Ситуацией, по информации канала, уже занимается Федеральная антимонопольная служба.

В марте экспертная комиссия провела проверку итогов рекультивации полигона и выявила грубейшие нарушения. Сообщается, что подрядчик не провел целый ряд работ.

"Согласно актам приемки, исполнитель завез и уложил 92 тыс. кубометров грунта антропогенного "ГДМ Марки 2". Однако при независимом исследовании установлено, что он не является ни грунтом, ни антропогенным, ни "ГДМ Марки 2". Он вообще не имеет отношения к продуктам переработки нефтяных отходов, а является обычным торфом. В нем не будет расти зелень, которой предполагалось красиво задекорировать бывшую свалку. По документам в декабре исполнитель якобы внес в тело полигона две полезные накопительные культуры — метанотрофные бактерии. Однако применение зимой этих бактерий невозможно по причине погодных условий и снега. Поэтому бактерии, скорее всего, вообще не применялись", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Экострой" якобы укрепил откос растительным грунтом, а вдоль посеял многолетние травы для биодренирования почвы. Но проверяющие обнаружили в водоотводной канаве лишь кусок геомембраны, прибитой гвоздями к песку. Никаких работ по укреплению грунтом не проводилось, как и посева многолетних трав.

Создавая противофильтрационное покрытие, исполнитель уменьшил слой глинистого грунта как минимум в 2,5 раза, а щебня — местами в три раза. В комиссии отмечают, что негативное воздействие свалки на окружающую среду продолжится, поскольку дождевые и талые воды легко пройдут сквозь тело полигона в грунтовые воды. При рекультивации применялся щебень, не соответствующий по размеру и марке проектной документации: фактическая марка 400 и фракция 40-70 вместо требуемых марки 600 и фракции 10-20. То есть газодренажный слой в противофильтрационном покрытии полигона не справится с большим количеством биогаза от свалки.

Накануне.RU обратилось за комментарием в УФАС ХМАО-Югры и в администрацию Нижневартовска. На момент публикации материала ответ не получен.