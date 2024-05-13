В Екатеринбурге началась регистрация участников на выставку "Иннопром-2024"

В Екатеринбурге открылась регистрация участников международной выставки "Иннопром-2024".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, регистрация началась сегодня, 13 мая. Выставка пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля. Регистрация продлится до 1 июля на сайте мероприятия.

По данным организаторов, интерес к событию в текущем году бьет рекорды, а число желающих представить свою продукцию и стенды превышает количество мест. В 2024 году на выставке ожидается участие более 45 тысяч гостей.

Напомним, на этот раз страной-партнером выставки "Иннопром" в Екатеринбурге станут Объединенные Арабские Эмираты. В рамках деловой программы запланирован бизнес-форум "Россия – ОАЭ".

Недавно были определены первые 17 компаний, которые представят Свердловскую область на "Иннопроме-2024". 10 из них выбрала региональная межведомственная группа, еще 7 компаний были отобраны администрацией Екатеринбурга.