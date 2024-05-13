Депутат Госдумы предложил признать Макаревича* террористом

В Госдуме предложили признать певца Андрея Макаревича* террористом. Предложение прозвучало после неоднозначных высказываний артиста.

"Считаю, что подобные высказывания окончательно раскрывают всю сущность Макаревича* как предателя, финансирующего и готового финансировать нашего врага. Он хочет развала нашей страны, а значит, он должен быть признан экстремистом и террористом. Подготовил обращения на имя председателя СК РФ Бастрыкина", - сказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Напомним, Макаревич* пообщался, как он думал, с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил в этом разговоре много интересного и чреватого преследованием по УК РФ. Например, он высказался о том, что "для многих украинцев является певцом из России, выступающим на русском языке, и не сделать бы еще хуже". Потом выяснилось, что беседовал артист с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

"Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал певец.

Макаревич* также рассказал, что желает победы Украине, "считает до нее дни".

"В общем, я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех победить. Выхода нет!" - сказал музыкант.

* Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иноагента