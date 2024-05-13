Игорь Бабушкин отслеживает ход работ по капитальному ремонту коммунальных сетей в Астрахани

"Продолжаю рассказывать о ходе капитального ремонта коммунальных сетей в Астрахани", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

На сегодняшний день на 31 объекте работы уже завершены.

"Напомню, всего на средства инфраструктурного бюджетного кредита мы ведем ремонт на 53 участках сетей водоснабжения и водоотведения, которые находились в критическом состоянии и приводили к большому числу аварий. На многих участках работы ведем комплексно. Так, в районе Набережной Приволжского затона подрядная организация прокладывает под руслом канала новый дюкерный переход, обеспечивающий водоснабжение в центральной части города, и ремонтирует более 500 метров самотечной и напорной канализации", - отметил губернатор Астраханской области.

Напомним, по договору все объекты должны быть сданы до июня. Игорь Бабушкин сообщил, что следит за графиком и темпом работ.