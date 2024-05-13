В Москве запретили вакансии с пометкой "для славян"

Солнцевский районный суд Москвы признал запрещенными к распространению сообщения о вакансиях, одним из требований соответствия которым является славянская внешность или принадлежность к славянской народности.

"Размещенные объявления являются незаконными и противоречит основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми", - говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Рассмотрены несколько вакансий, одна из них была размещена в мае 2022 г. Работодатель искал модель для рекламной съемки, уточняет РБК.

В январе 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы запретил распространять вакансии "только для славян". Суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", о вакансиях, открытых "только славянам", запрещенными к распространению. Речь шла о работе на стройке, в пекарне и магазине одежды.