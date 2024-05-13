СМИ сообщили о задержании сына вице-мэра Октябрьского района Югры за употребление наркотиков

Сын заместителя главы Октябрьского района Югры Владимира Воробьева якобы был задержан в ночь с субботы на воскресенье.

По данным источника NEFT, заведующего отделом физкультуры и спорта районной администрации Яна Воробьева якобы задержали в местной бане. После этого его увезли в Нягань, где временно посадили в изолятор. Причины задержания Воробьева источник не назвал, но сказал, что в Нягань он был отправлен для прохождения медицинского освидетельствования, от прохождения которого Воробьев якобы отказался.

С журналистами он не общается, ситуацию не комментирует.

Телеканал "Мегаполис" также со ссылкой на источники сообщает, что Ян Воробьев якобы был задержан за употребление наркотических веществ. Якобы сейчас он ждет суда по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача".

По этой статье ему грозит штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.