Для развития малой авиации нужны самолеты, а у нас их нет – Трутнев

Ио вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев переадресовал вопрос о развитии малой авиации на Дальнем Востоке и в Арктике промышленности, а также "вернул" его самим депутатам, перед которыми сегодня выступал в Госдуме.

"Для развития малой авиации нужны самолеты, а у нас их нет. Летать на Ан-2 в XXI веке немножечко странно. Строится "Байкал", мы им активно занимаемся, стараемся сделать конкурентным, там не все просто, но к концу 2025 года он должен выйти на линии", - заявил Трутнев.

Он добавил, что для развития такой авиации нужно больше аэропортов, причем их число не увеличивается в том числе и из-за излишних нормативных требований, которые могли бы снизить и депутаты Госдумы. Трутнев указал, что круглосуточная охрана, инфраструктура для безопасности и т.д. "собирают огромную "навеску" к стоимости билетов".