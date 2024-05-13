В Испании выявлены первые в мире случаи "крысиного гепатита"

В Испании исследователи впервые в мире обнаружили десятки случаев заражения людей так называемым крысиным гепатитом.

Речь идет об инфекции, вызываемой вирусом Rocahepevirus ratti. Около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя, однако нет четкого представления о том, как он передается человеку.

Реальная заболеваемость неизвестна, хотя предполагается, что в Испании ежегодно регистрируется более 100 случаев, пишет ТАСС.