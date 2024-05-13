Фотовыставка воина - в Астраханском кремле представлены работы погибшего участника СВО «Цветы с фронта»

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» в областном центре начала работу выставка фотографий «Цветы с фронта», сообщили в министерстве культуры Астраханской области. Их автор — Денис Шершицкий, гвардии капитан специальной военной операции, командир первого штурмового отряда. Организатором выставки выступила художник и жена военнослужащего Жаннет Шершицкая.

Денис Шершицкий (1981-2023) — уроженец Астрахани, выпускник Волгоградского государственного технического университета. Вместе с дипломом о высшем образовании получил и военный билет в звании лейтенанта. Был призван на военную службу в первый день мобилизации. В звании гвардии капитана прошёл фронтовыми дорогами Донецк, Марьинку, Запорожье. Указом Президента РФ от 23 сентября 2023 года Денис Шершицкий награждён орденом Мужества (посмертно).

Идея создать фотовыставку появилась у Дениса Шершицкого еще на фронте. В перерывах между боями он фотографировал птиц и полевые цветы, восхищался окружающей его природой. Получившиеся работы отправлял жене, в Санкт-Петербург. Ему очень хотелось запечатлеть красоту Запорожья и поделиться ею с другими людьми, поэтому Денис часто просил жену организовать выставку.

Куратор мероприятия и жена автора фотографий Жаннет Шершицкая обратилась к гостям с приветственным словом: «Эта выставка показывает, что даже на войне, в условиях обстрелов и в окопах, человек все равно способен видеть прекрасное. Денис Шершицкий доказал своей жизнью, что надо защищать красоту окружающего мира. Выставка „Цветы с фронта“ посвящена в первую очередь жизни и ее краскам. Жизнь сильнее смерти — это самое главное».

Для гостей звучали музыкальные произведения в исполнении оркестра Астраханского колледжа культуры и искусств, патриотические стихотворения прочел астраханский поэт Виктор Денисов.

Посетить выставку можно в Цейхгаузе до 16 июня. Вход свободный.