13 Мая 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;SNAG Racing&quot; / youtube.com/@SNAGRacing

Жители Арамиля обвинили депутата-гонщика Сергея Карякина в гонках под их окнами

У жителей Арамили возник конфликт с депутатом заксобрания Свердловской области и гонщиком Сергеем Карякиным. Уральцы утверждают, что спортсмен, якобы пользуясь своим положением, устроил гонки с друзьями на закрытой территории, которая находится буквально под окнами частных домов, куда и идет вся пыль, поднимающаяся с трассы.

Как сообщает местный житель, речь идет о гоночной трассе возле рынка Арамильский привоз, которую закрыли еще два года назад якобы из-за непригодности территории для проведения гонок. Администрация города перекрыла проезд блоком, а возле трассы оперативно начали вырастать частные дома. Открылся посреди леса и детский лагерь, однако вместо чистого воздуха и звуков природы, вчера все рядом живущие стали вдыхать пыль и слышать завывание моторов. Оказалось, что на трассе снова гоняют, вот только, уверен автор видео, незаконно.

"Сегодня днем к трассе подъехали гоночные машины, мотоциклисты. Отодвинули блок и начали гонять. Рев машин, газ, пыль - все понеслось на дома, на жителей. Один из них подошел к депутату Сергею Карякину, который приехал вместе со своими друзьями покататься по трассе, попросил прекратить незаконные гонки. Но вместо понимания встретил неуважение и презрительное отношение", - сообщает сообщество "Вечерняя Арамиль".

На видео депутат Карякин утверждает, что как житель Российской Федерации имеет полное право находиться на территории, принадлежащей Российской Федерации. На слова о том, что трасса была закрыта для гонок администрацией Арамиля, о чем уведомляли и местных жителей (по всей видимости, когда те приобретали участки для домов, как следует из беседы - прим.ред.), спортсмен просит предоставить соответствующий документ. Когда же ему напоминают, что он как депутат должен сам знать о таких вещах, Карякин утверждает, что не в курсе каких-либо ограничений на данной территории. После автор видео спрашивает у остальных гонщиков, кто передвинул стоящий на проезде блок, однако те утверждают, что не знают.

Депутат посоветовал жителям частных домов обратиться в полицию и к нему в приемную для обсуждения произошедшего, отметив, что у него с автором видео разные взгляды на ситуацию. Уралец же уверен, что Сергей Карякин занимается самоуправством, ставя свои желания превыше права на удобство и комфорт своих избирателей.

Накануне.RU обратились к администрацию Арамиля, однако на момент публикации ответ получен не был. Редакция также обратилась за комментарием к самому депутату для разъяснения ситуации. Отметим, что инцидент с местными жителями произошел в минувшее воскресенье, а сегодня утром Сергей Карякин опубликовал на своей странице в соцсетях видео с гонками. Судя по кадрам, именно с трассы в Арамили.

В комментариях под постом с видео пользователи встают на сторону именно депутата. Они удивлены возмущением автора видео и других жителей, которые якобы целенаправленно приобретали участки для домов рядом с гоночной трассой. Кто-то пишет, что сам не раз там бывал и смотрел на соревнования, а кто-то откровенно смеется от жалоб на шум от моторов, который можно услышать даже не только рядом с гоночной трассой.

Теги: Карякин, Арамиль, депутат, гонки, мотокросс


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