Под Белгородом эвакуируют поселок из-за неразорвавшейся авиабомбы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал "падение взрывоопасных предметов" в поселке Разумное. Ранее Baza сообщала, что речь идет о падении авиабомбы ФАБ-500, которая при этом не разорвалась, а закопалась в землю.

"На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место - до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей - все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации", - говорится в сообщении Гладкова. Он не уточнил, что за "предмет" упал и какой стороне принадлежит.