В Екатеринбурге доцент университета перевела мошенникам 5 млн рублей

В Екатеринбурге доцент одного из университетов отдала мошенникам несколько миллионов рублей.

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Как рассказали Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что через мессенджер от имени проректора вуза женщине пришло сообщение, что в университете якобы проходит ревизия и у проверяющего возникли вопросы, поэтому вскоре он с ней свяжется. Через некоторое время доценту действительно позвонил неизвестный и предупредил, что в целях безопасности ее счетов с ней будут работать "правоохранительные органы" и "сотрудники Центробанка".

Далее мошенники вынудили женщину снять более 3 млн рублей со своих счетов и взять еще около 2 млн кредита. Все деньги доверчивая завкафедрой перевела на "безопасные счета". А когда поняла, что это были аферисты, то обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В МВД призывают уральцев быть бдительными и не давать себя обмануть. Существует мошенническая схема, когда так называемый "руководитель" ("ректор университета", "директор компании", "главврач больницы" и т.д.) предупреждает своего сотрудника, что тому скоро позвонят из государственного ведомства. Мошенник объясняет, что это очень важный звонок, нужно действовать по инструкции звонящего и никому об этом разговоре не рассказывать. А усыпив бдительность жертвы, злоумышленники под разными предлогами выманивают деньги или конфиденциальную информацию.

Напомним, недавно жительница Первоуральска перевела более 500 тысяч рублей "куратору госбезопасности".