Авиация в России обеспечена комплектующими, безопасность гарантирована - Савельев

Бывший министр транспорта России Виталий Савельев, претендующий в новом правительстве на пост вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, предложил "не читать советских газет" и не слушать "экспертов", опасающихся за безопасность полетов на фоне санкций и запрета импорта в Россию иностранных запчастей.

"Безопасность у нас гарантирована. За последние 17 лет в прошлом году мы имели наименьшее число авиационных происшествий, согласно отчету МАК, - рассказал Савельев, выступая в Госдуме. - Мы полностью обеспечили свои парки [комплектующими], поверьте".

По словам Савельева, при примерно 660 тыс. совершенных рейсах в прошлом году отменены из-за технических неисправностей были около 400. Министр считает эту цифру ничтожной.

"Мы готовились к этой ситуации. Создавали сети сервисных центров. 78 узкофюзеляжных и 23 широкофюзеляжных самолетов можно ремонтировать одновременно в ангарах нашей страны", - добавил Савельев.

По его словам, в прошлом году при 11 закрытых аэропортах на юге страны было перевезено более 105 млн пассажиров – это сравнимо с показателями 2017 года.