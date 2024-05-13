В Чечне сменился министр культуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что вице-премьер правительства республики Айшат Кадырова представила нового министра культуры региона. Ведомство возглавит народная артистка Чеченской Республики Марет Байсарова, которая ранее занимала должность директора Государственного академического ансамбля танца "Вайнах".

"Считаю, что это отличный выбор кандидатуры на ответственную должность. Марет обладает всеми необходимыми качествами и профессиональными навыками для эффективного руководства. За годы трудовой деятельности в сфере культуры она зарекомендовала себя как специалист высокого уровня. Несмотря на свой молодой возраст, ее профессиональный путь наполнен яркими достижениями", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

В 2024 г. министерство ждет много работы, в том числе реализация ряда значимых проектов в области культуры.

"Учитывая успехи Марет в должности руководителя ансамбля "Вайнах", ее организаторские способности, она сумеет грамотно выстроить работу коллектива. Уверен, что Марет полностью справится со всеми возложенными обязанностями и сможет эффективно реализовать самые амбициозные планы по развитию этой ответственной сферы", - написал Кадыров.

Напомним, Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г. В октябре 2023 г. повышена до вице-премьера правительства Чечни.