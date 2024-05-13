13 Мая 2024
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Политика Чеченская республика
Фото: Накануне.RU

В Чечне сменился министр культуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что вице-премьер правительства республики Айшат Кадырова представила нового министра культуры региона. Ведомство возглавит народная артистка Чеченской Республики Марет Байсарова, которая ранее занимала должность директора Государственного академического ансамбля танца "Вайнах".
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"Считаю, что это отличный выбор кандидатуры на ответственную должность. Марет обладает всеми необходимыми качествами и профессиональными навыками для эффективного руководства. За годы трудовой деятельности в сфере культуры она зарекомендовала себя как специалист высокого уровня. Несмотря на свой молодой возраст, ее профессиональный путь наполнен яркими достижениями", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

В 2024 г. министерство ждет много работы, в том числе реализация ряда значимых проектов в области культуры.

"Учитывая успехи Марет в должности руководителя ансамбля "Вайнах", ее организаторские способности, она сумеет грамотно выстроить работу коллектива. Уверен, что Марет полностью справится со всеми возложенными обязанностями и сможет эффективно реализовать самые амбициозные планы по развитию этой ответственной сферы", - написал Кадыров.

Напомним, Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г. В октябре 2023 г. повышена до вице-премьера правительства Чечни.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, Айшат Кадырова, Марет Байсарова


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