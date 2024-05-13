В Липецкой области в заморозки погибло до половины посевов овощей, ягод и фруктов

В некоторых фермерских хозяйствах Липецкой области из-за заморозков погибла половина будущего урожая плодово-ягодных культур. "Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев", - сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

При этом с зерновыми "не все так плохо". По данным вице-губернатора Игоря Кремнева, погибло около 5% от общей посевной площади (она составляет 1,4 млн га).

"Ячмень, рапс и сахарная свекла пострадали больше других культур. Сейчас хозяйства все экстренно пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты все же незапланированные для аграриев. Введенный нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты", - сообщил Артамонов.