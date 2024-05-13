Украинские раскольники просят Варфоломея осудить РПЦ за "ересь Русского мира"

"Архиерейский собор" украинских раскольников осудил президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и РПЦ. Такое решение было принято на собрании организации в отобранном Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

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Раскольники заявили, что концепция Русского мира носит "еретический характер". А поддерживающая ее РПЦ выводит Церковь за рамки православного христианства. Они обратились к экуменическому патриарху Варфоломею с просьбой призвать патриарха Кирилла отречься от Русского мира и осудить недавний Наказ Всемирного русского народного собора, в котором говорится о поддержке СВО с целью искоренить нацизм на Украине. Также раскольники "засвидетельствовали", что Путин "отлучил себя от Церкви".

Как пишет "Правблог", непонятно, почему молчит РПЦ. Почему раскольники делают первый шаг? Почему РПЦ не осудила Фанар за его еретическое учение "восточного папизма"? Ведь еще в прошлом году был принят документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей". А вот фанариоты ждать не стали. Они намерены нагло и бесцеремонно через своих марионеток перехватить инициативу на очень важном направлении. И Фанар может поставить РПЦ в положение оправдывающейся и мстящей.

Однако далеко не факт, что Фанар выполнит просьбу с Украины. Там старательно сохраняют видимость единства православного мира накануне объединения с Ватиканом. Если с Москвой обменяться взаимным осуждением в ереси, это подорвет видимость того, что весь православный мир, который якобы и возглавляет Фанар, объединился с Ватиканом.