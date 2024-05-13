Волонтеры РМК поздравили ветеранов из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей

Более 3 тысяч ветеранов поздравили волонтеры РМК с Днем Великой Победы. Подарочные наборы от Благотворительного фонда РМК получили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и "дети войны".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, волонтеры развезли подарочные продуктовые наборы в города Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

"Мы всегда с трепетом поздравляем наших дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. С каждым годом свидетелей тех далеких событий становится все меньше, и для нас поистине большая честь общаться с ними и узнавать их личные истории. В этом году мы приготовили в подарок продуктовые наборы – это все, что может порадовать и согреть пожилых людей за чашкой горячего чая. Ну и конечно, что немаловажно, это наше внимание. Пожилым людям всегда приятно, что их любят, ценят, и о них заботятся!", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Всего активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" развезли более 3 тысяч подарочных наборов. В Челябинской области более 500 наборов вручили ветеранам из Варненского, Нагайбакского, Коркинского и Кыштымского районов, а также из Карабашского городского округа. 550 наборов получили ветераны из Оренбургской области. Более 1 тысячи 900 наборов получили ветераны в городах Свердловской области: Екатеринбурге, Арамили, Рефтинском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Дегтярске, Сысерти и многих других населенных пунктах.