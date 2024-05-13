Волонтеры РМК поздравили ветеранов из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей

13 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область Челябинская область Оренбургская область
Фото: Олег Ковалюк

Волонтеры РМК поздравили ветеранов из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей

Более 3 тысяч ветеранов поздравили волонтеры РМК с Днем Великой Победы. Подарочные наборы от Благотворительного фонда РМК получили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и "дети войны".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, волонтеры развезли подарочные продуктовые наборы в города Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

Волонтеры РМК поздравили ветеранов с Днем Победы(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Волонтеры РМК поздравили ветеранов с Днем Победы(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Мы всегда с трепетом поздравляем наших дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. С каждым годом свидетелей тех далеких событий становится все меньше, и для нас поистине большая честь общаться с ними и узнавать их личные истории. В этом году мы приготовили в подарок продуктовые наборы – это все, что может порадовать и согреть пожилых людей за чашкой горячего чая. Ну и конечно, что немаловажно, это наше внимание. Пожилым людям всегда приятно, что их любят, ценят, и о них заботятся!", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Волонтеры РМК поздравили ветеранов с Днем Победы(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Волонтеры РМК поздравили ветеранов с Днем Победы(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Всего активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" развезли более 3 тысяч подарочных наборов. В Челябинской области более 500 наборов вручили ветеранам из Варненского, Нагайбакского, Коркинского и Кыштымского районов, а также из Карабашского городского округа. 550 наборов получили ветераны из Оренбургской области. Более 1 тысячи 900 наборов получили ветераны в городах Свердловской области: Екатеринбурге, Арамили, Рефтинском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Дегтярске, Сысерти и многих других населенных пунктах.

Волонтеры РМК поздравили ветеранов с Днем Победы(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: ветераны, День Победы, поздравление, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети